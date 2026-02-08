José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Alverca por 2-1 no Estádio da Luz:

Sobre Anísio e o que se diz a ele perante tudo o que lhe tem acontecido no Benfica e antes com os títulos europeu e mundial sub-17

«Calma! Calma! Trabalho. Vamos geri-lo bem, como estamos a fazer também com os outros que já subiram à primeira equipa e que são jogadores de primeira equipa. Continuar a trabalhar e a melhorar. Parece contraditório, e se calhar vocês vão-se rir, mas o jogo de cabeça não é o seu forte. De todo! É uma área em que ele tem muito a melhorar, mas faz dois golos lindíssimos de cabeça.

Agora mesmo encontrei a mãe dele no corredor e, olhando para ela e conversando meio-minutinho, dá para perceber que aquilo é tudo muito bem estruturado, muito calmo, tranquilo e muito pés no chão. Esperemos que entre família e Benfica consigamos protegê-lo um bocadinho daquilo que é o mundo do futebol. Ele tem idade para continuar na Youth League e obviamente que o Benfica tem uma história na Youth League e gostaremos de, como mínimo, chegar à final e ele voltará a jogar na Youth League. Mas temos de fazer a gestão dele como fizemos a gestão do Banjaqui e do José [Neto]. Depois de analisarmos ao detalhe, mesmo cientificamente, achámos que esses dois precisavam de quatro dias de repouso total e até mental, não estando envolvidos em nenhum tipo de competição.

O foco, agora, é obviamente no Anísio, Zé e Banjaqui, que são os que têm estado aqui e que estão mais perto, mas há outros rapazes no Benfica que têm muitíssima qualidade. Este Kevin Pinto, que esteve hoje no banco, é aquele que está imediatamente atrás do Banjaqui: acho que o Kevin tem um potencial incrível e vai ser, seguramente, jogador de primeira liga. E estamos a falar daquele que está por trás do Banjaqui. Amanhã o Kevin jogará em Portimão: espero que o Nélson Veríssimo não se chateie por estar a dar dicas ao Portimonense. Há muito jogador bom no Benfica.»

Onde acha, pela sua experiência, que o Anísio pode chegar? Qual é o limite do seu potencial?

«Depende de muitas coisas. O potencial está lá. A fisicalidade, o jogo de costas para a baliza e os movimentos em profundidade. Tem coisas de costas para a baliza muito parecidas com um jogador que eu tive. E é muito expedito no remate. (...) Vão-me chamar idiota, mas o jogo de cabeça dele não é bom. E com a estrutura física que ele tem, o jogo de cabeça é uma coisa que ele tem de trabalhar.

Que jogar me faz lembrar? Drogba de costas para a baliza. Mas o Drogba fazia cinco golos de cabeça em cinco cruzamentos. E ele fez dois em dois cruzamentos, mas acho que foi um milagre porque ele não é bom de cabeça. Tem muito que melhorar.»