José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao AVS, por 3-0, em jogo da sexta jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Era importante ganhar. Conseguimos meter algumas das coisas que pensámos e trabalhámos minimamente ontem, mas obviamente que a segunda parte foi muito mais conseguida. No banco dizia que o cérebro humano é uma coisa complexa: uma coisa é jogar a primeira parte com a pressão de ter que ganhar, o resultado empatado e o adversário a parar o jogo de forma inteligente. Fizemos o golo e na segunda parte a história foi outra. Gostei muito mais da segunda parte, mas sabia perfeitamente que eles vinham de um período não fácil. Um período em que os níveis de confiança baixam e a pressão aumenta. Era importante que fizéssemos um golo que os libertasse um bocadinho. Felizmente fizemos ainda na primeira parte. No intervalo a mensagem foi que agora temos de acabar com o jogo e eles abraçaram a ideia».

Muda só um jogador, mas já se notou as diferenças com a chegada de Mourinho

«Meti dois dedos. Meti dois. Joguei contra eles e analisei-os muito bem antes e depois. Não cheguei a um clube em que vi um ou dois jogos. Vi-os a jogar muitas vezes e percebi que havia coisas que gostaria de mudar e hei de mudar com o tempo. O trabalho foi pouco, mas o mais importante era libertá-los deste momento negativo. Obviamente que o treinador que sai é quem sofre mais, mas os jogadores também sofrem. Eles gostam de ganhar e eu disse-lhe que, como jogadores de clube grande, têm de desfrutar da pressão e responsabilidade. Não consegui totalmente passar essa mensagem, mas na segunda parte consegui que tivessem níveis de confiança altos. Com 3-0 o jogo acabou e os níveis de ambição foram altos. Estou contente pelo Benfica. Mesmo com dois dias era importante para mim começarmos bem».

Reação apoteótica na chegada ao relvado

«Senti-me bem vindo. Consensual não acredito, mas sinto um carinho e a confiança para dar muito ao pedal e conseguir os resultados que todos queremos».