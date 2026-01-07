Na reação à derrota contra o Sp. Braga, por 3-1, nesta quarta-feira, José Mourinho disparou para vários lados. Na conferência de imprensa, critica a própria equipa, o árbitro João Pinheiro e até o guarda-redes oponente Lukas Hornicek.

Quais os erros na Pedreira e se foram repetidos hoje

«Na Pedreira cometemos pouquíssimos erros. A diferença da primeira para a segunda parte foi que o Sudakov e o Barreiro começaram a mostrar-se muito mais ao jogo. Na primeira parte estavam demasiado altos e deixavam um vazio. Não conseguiam ligar jogo. Na segunda começaram a girar o jogo e a baixar mais. No fundo, foi o que fizemos hoje na segunda parte. Nós preparámos este jogo bem e preparámos no sentido em que o Braga fará o mesmo, ou tentará modificar alguma coisa. Porque a segunda parte foi muito difícil para eles lá na Pedreira. Constatámos que a única diferença foi o central Lagerbielke, que jogou, e o Vítor Carvalho. Não muda grande coisa. Mas a abordagem deles, a chegarem ou não chegarem aos nossos jogadores entre as linhas, foi exatamente igual. Foi, na segunda parte, aquilo que nós fizemos. Encontrámos muita vez a esquerda, encontramos muita vez o Barreiro, portanto não houve grande diferença.»

Porque não correu bem hoje, então?

«Eu não gosto muito dos 'ses', nem do hipotético. Se não há o terceiro golo, isto não acabava 2-1. Se não há o terceiro golo, isto não acabava 2-1. O Braga meteu-se todos lá atrás, começa a entrar Paulo Oliveira, começa a entrar Vítor Gomes, o Braga percebeu, aquilo que percebeu na Pedreira, que era na segunda parte, então estava em grande dificuldade. O terceiro golo aparece e acaba com o jogo. Depois o João Pinheiro também mostrou os músculos, mostrou os músculos que não se mostra a todos os capitães de equipa, mas mostrou ao nosso. Isto começa e, obviamente, acaba com o jogo, mas a segunda parte é a nossa.»

Críticas a Hornicek por perdas de tempo

«Eu recuso-me a dizer que merecíamos o empate e ir aos penáltis, recuso-me a dizer porque a primeira parte é absolutamente horrível e a segunda parte do Braga não é horrível. A segunda parte do Braga é uma segunda parte difícil, foi difícil para eles nos aguentarem, mas não foi horrível. A única coisa que foi horrível é uma coisa que é rotineira no campeonato português, que eu criticava muito no campeonato turco, e vem a encontrar em Portugal a mesma coisa, que são os guarda-redes. A não ter um mínimo de dignidade, um mínimo de profissionalismo, um mínimo de respeito por aquilo que é o jogo, porque eles sabem perfeitamente que, quando o guarda-redes está lesionado, o jogo pára e não há jogo, e estão-nos a exagerar. Uma das poucas coisas boas que ele fez hoje foi ter dado o amarelo, mais ou menos ao minuto 30, mas depois, quando eles começam a colocar o 1, 2, 3 nos dedos... nunca finalizam. Os guarda-redes são, hoje em dia, em Portugal, um problema real. Têm muito controlo sobre a dinâmica do jogo.»