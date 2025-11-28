Na breve antevisão que fez à visita ao Nacional da Madeira, na BTV, José Mourinho alertou que os insulares podem criar mais dificuldades pela «motivação extra» por defrontarem o Benfica. O treinador do Benfica admitiu ainda que o triunfo na Champions deu «conforto» à equipa.

Nacional não ganha há quatro jogos

«As equipas quando jogam contra o Benfica encontram uma motivação extra. Entregam-se ao jogo de um modo diferenciado, o que é uma dificuldade acrescida. O Nacional tem o mesmo treinador há muito tempo, estão muito rotinados nas suas dinâmicas. Defensivamente, sabem diferenciar quando jogam a quatro ou a cinco, em posse têm diferentes tipos de construção e são uma equipa que mete muita agressividade no jogo. Será um jogo difícil, mas vamos com o objetivo dos três pontos. A nossa vitória frente ao Ajax foi importante porque nos dá - não digo tranquilidade, porque tranquilidade é uma palavra errada no Benfica - um conforto diferente para os jogadores poderem defrontar este adversário.»