José Mourinho, treinador do Benfica, faz o rescaldo do triunfo do jogo frente ao Tondela na flash interview da Sport TV:

Missão cumprida

«Missão cumprida, mas diria que com tranquilidade a mais. Durante muito tempo jogou-se com pouca ambição e ritmo. Na primeira parte estava a sentir que tinha falhado na tentativa de “apertar” com eles para que o jogo fosse jogado do mesmo modo que fizemos no último, do mesmo que quero e gostava de jogar sempre. Falhei. A equipa sentiu, se calhar, que o jogo era fácil e não gostei da primeira parte. Na segunda, começámos bem. O golo invalidado por fora de jogo seria muito bonito, na sua construção e finalização. Quando senti que o jogo poderia caminhar para uma zona de perigo que até então não tinha acontecido, meti “pesos-pesados”. A sensação que ficou foi a de que, se tivesse começado o jogo com os jogadores que estão a ser a minha primeira escolha, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Numa noite destas, quartos de final da Taça da Liga a meio da semana, ter aqui 53 mil pessoas é quase tão fantástico como ter 85 mil (votantes) nas eleições. As pessoas que vieram aqui, e as que estavam em casa, mereciam que tivéssemos jogado melhor e construído um resultado maior.»

Mudanças na equipa

«Há jogadores que têm de jogar, que têm de se mostrar. Que têm de me pôr pressão, no sentido de quem joga, quem não joga. Tinha no banco jogadores que gostaria de ter feito jogar, e não ter feito jogar Pavlidis, Tomás (Araújo) ou (Richard) Ríos. Mas não deu, não quis correr mais riscos. Há uma acumulação importante de jogos, mas eu gosto de ganhar e o Benfica gosta de ganhar. Não gosto de brincar ao futebol e às competições e o Benfica também não. O bom da noite foi a vitória, os 53 mil no estádio, os 250 jogos do Otamendi pelo Benfica. Ele fez um sprint de 80 metros ao minuto 85, a ganhar 2-0 num jogo “morto”.»

Estreia a marcar de Lukébakio

«É importante para ele, mas quero mais dele. Já brinquei com ele ao perguntar quem decidiu o prémio de homem do jogo porque eu não lho dava de certeza absoluta.»

Ciclo intenso de jogos

«A emoção é ir a Guimarães. Fui lá com o Benfica, com o FC Porto, é um sítio lindíssimo para se jogar, com uma massa adepta fantástica. É um dos históricos que desde pequenos passamos a admirar. São jogos difíceis. A emoção seria ganhar lá e vir para baixo com os três pontos.»