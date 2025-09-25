José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Treinador das águias quer ainda conhecer Rafael Obrador antes de apostar nele.

Condição física de Lukebakio

«Não tem 'gasolina' para 90 'quilómetros', tem para 45 minutos. Se tiver híbrido, ainda dá para um bocadinho mais. Mas se for só gasolina não tem. É uma opção que vamos analisar bem. O segundo dia a nível da fadiga é o pior, amanhã seguramente os jogadores vão estar em melhores condições. No treino da manhã vamos tomar essa decisão.»

Polivalência de Aursnes e hipótese Obrador

«É importante estar em campo. Permite que tudo aconteça no jogo e temos sempre uma solução alternativa para as vicissitudes do jogo. Preciso de conhecer melhor o Obrador. Só treinámos uma semana. Jogou pouco, obviamente que analisou o jogo dele contra o Tondela e jogos contra o Deportivo. Sabia que o Aursnes podia dar aquilo, ele fechava pois o Schjelderup jogava mais aberto ao contrário do Ivanovic. E o Aursnes dá garantias. O jogador que conheço menos é o Obrador. É um rapaz introvertido e reservado. Tenho de o ajudar a ser mais ele próprio e a vergonha, entre aspas, e mostrar o seu potencial.»