José Mourinho estava «mais feliz do que nunca» após a vitória sobre o Real Madrid (4-2), que valeu o passaporte para o play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador do Benfica assumiu que tem uma afeção grande pelos encarnados e, por isso, a vitória diante dos «merengues» teve um significado especial.

«Estou mais feliz do que nunca. Isto significa... significa muito. Sou profissional. Estive por todo o mundo em tantos países, a jogar tantos jogos na Liga dos Campeões, a representar de uma forma orgulhosa todos os meus clubes, mas o Benfica é o Benfica. O Benfica é o meu país, a minha casa fica a 20 minutos daqui. Estas são as pessoas do meu país, este é o meu clube. Fazer isto com o Benfica significa algo mais», disse Mourinho, aos microfones da CBS Sports.

«Foi uma excelente exibição. Acho que foi o Mbappé que manteve o jogo daquela forma, porque teve duas oportunidades e fez dois golos, acabou. Disse aos meus jogadores que não tememos a equipa, mas temos de temer os jogadores. Esta é a razão por que estes jogadores custam tanto dinheiro, porque são diferentes dos outros. Mas a minha equipa foi melhor do que o Real Madrid, mereceu totalmente a vitória. Não acho que tenha sido uma vitória com sorte. Talvez as pessoas digam “foi um golo no último segundo, golo do guarda-redes", mas não acho que tenha sido uma vitória com sorte», afirmou ainda o treinador dos encarnados.