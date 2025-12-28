José Mourinho, treinador do Benfica, recorreu à ironia para comentar o empate do Benfica em Braga, para a Liga. O técnico insiste na ideia de que as águias marcaram três golos e venceram a partida, apesar do golo de Dahl ter sido anulado, e não se alonga na análise ao adversário por voltar a defrontar os arsenalistas daqui a poucos dias para a meia-final da Taça da Liga:

Análise ao jogo

«Parabéns à equipa (do Sp. Braga), porque é boa, ao treinador, que está a construir uma boa equipa, e até aos adeptos, que criam um grande ambiente no estádio. Quanto ao jogo, é uma grande vitória nossa. O Sp. Braga foi melhor do que nós na primeira parte, ok, foram dois erros individuais nossos, que fazem parte do jogo. O Sp. Braga apanha-se na frente, é uma equipa que é muito forte a gerir a posse da bola, mas na segunda parte fomos fortíssimos. Dominámos completamente o jogo e fizemos dois golos. Ganhar o jogo em Braga é extremamente difícil, a perder ao intervalo ainda mais. Os jogadores estão de parabéns pela fantástica segunda parte que fizeram e por uma grande vitória.»

Consequências do empate na corrida pelo título

«Ganhámos 3-2. (…) É o futebol que temos. Limito-me a fazer o melhor que posso o meu trabalho. Não estou inteiramente contente comigo porque não consegui, durante 90 minutos, o jogo que esperava conseguir, mas é uma grande segunda parte e ganhámos 3-2. Sabem que estou a falar com ironia. Se não fizesse com ironia, iria ser fortemente penalizado. Eventualmente, o clube pode querer fazer algo, ou não. Pode começar a seguir a linha de já estarmos habituados e acomodamo-nos à situação.»

«O facto de jogarmos novamente com o Sp. Braga dentro de pouco tempo faz com que não queira entrar em grandes detalhes do ponto de vista tático, guardarei a análise para mim e para os jogadores. Bom jogo, bom adversário e bom árbitro. Fez um jogo bastante positivo, só que os jogos e os pontos decidem-se muitas vezes neste tipo de decisões. Foi o que foi.»

Influência da atuação do árbitro no resultado

«Obviamente. Marcámos três golos limpos, 3-2. Mas repito, gostei da arbitragem. Um ou outro cartão amarelo um bocadinho esquisito, uma ou outra bola com a jogada interrompida a eliminar a vantagem para o ataque, mas admito que é um jogo difícil de apitar. Honestamente, gostei da arbitragem. Na hora de cometer o erro que decidiu o jogo, foi acompanhado pelo senhor que estava no VAR. Depois acontecem estas coisas estranhas, de clubes que ganham muitos jogos com erros, e outros que perdem muitos pontos com erros também. Como temos uma viagem longa pela frente, quero sair com a alegria e a convicção, ainda que me chamem maluco, de que virámos o jogo e ganhámos.»