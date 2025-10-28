José Mourinho anteviu, nesta terça-feira, a receção ao Tondela para os “quartos” da Taça da Liga, agendada para a noite de quarta-feira (20h45). Este encontro acontece antes da visita a Guimarães, no sábado (20h30).

Falou em um ou dois jogadores em janeiro para reforçar o plantel. Que perfil?

«Eu não disse que íamos ter, eu disse que era minha opinião como treinador, conhecendo agora melhor os jogadores, as qualidades e limitações, a nível individual e do plantel. Porque não queria que se criasse a perceção que o Benfica precisaria de dez ou cinco jogadores novos. Eu disse que um ou dois jogadores-chave para limitações-chave são muitas vezes suficientes para dar um cariz e um equilíbrio diferentes ao grupo. Eu não pedi jogadores, ninguém me disse que iam ser dados. Internamente faço a minha análise e falo sobre a minha visão e o que acho que pode ser importante, mas nada mais do que isso. A minha missão não é pedir jogadores, pedir, pedir, pedir… é trabalhar com os que tenho, tentar melhorá-los individualmente. Em janeiro, se a direção nos puder ajudar, com um ou dois jogadores de um dado perfil, para mim seria ótimo. Que perfil, aí é que já me vou esconder um bocadinho.»

Na primeira parte com o Arouca deu indicações de posicionamento e recuperação a Lukebakio. Se, para jogar com ele, mais Pavlidis, Sudakov e Prestianni é preciso mais compromisso, nomeadamente defensivo:

«Verdade, verdade. Relativamente ao Lukebakio, eu até brinquei com ele, disse, para ele não pensar que, quando joga no lado oposto ao banco, que está tranquilo e que não o vejo, porque eu vejo na mesma e às vezes apareço aqui rouco exatamente por gritar muito. É verdade, as dinâmicas defensivas, principalmente quando jogamos com muitos jogadores de cariz ofensivo, são importantes.»