José Mourinho fez em conferência de imprensa, esta manhã, no Seixal, a antevisão do jogo da 24.ª jornada da Liga, frente ao Gil Vicente:

«O Gil Vicente está em quinto lugar no campeonato, há um grande trabalho estrutural e um mister [César Peixoto] que tem sabido potenciar ao máximo os seus jogadores. Vai ser um jogo difícil pelo adversário, esperemos que seja só pelo adversário. A equipa está bem, não estará ótima porque fomos eliminados da Liga dos Campeões.»

Sobre os lesionados

«O Bruma teve uma lesão com alguma importância. O Sudakov também está fora. Já está fora há algum tempo. O facto de ter estado em Madrid no banco seria só por uma situação de risco e emergência.»

«Sudakov foi lesionado para Madrid. Não jogou para o AVS, não está convocado agora. E ele foi a Madrid por uma razão simples. No campeonato só podemos ter nove suplentes, nas competições europeias podemos ter 12. Ele foi a Madrid com muito poucas possibilidades de jogar. Por outro lado, o Lukebakio não está lesionado, mas não está numa situação fácil. E amanhã volta a não jogar, pelo menos de início. Temos dados sobre isso. Ele entrou em Madrid, mas seria um problema se jogássemos o prolongamento. O Ivanovic entrou, como poderia ter entrado outro jogador. Mas queríamos ter dado mais velocidade do lado esquerdo. E sendo um atacante de origem podia ser mais uma presença na área.»