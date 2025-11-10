«Mourinho causou estragos em Portugal»: como o empate do Benfica foi visto lá fora
Imprensa internacional vira o foco para o treinador dos encarnados e as queixas à arbitragem, após o deslize com o Casa Pia
O empate do Benfica com o Casa Pia (2-2) teve eco na imprensa internacional, que destaca a irritação de José Mourinho com o árbitro, após o apito final da partida deste domingo, na Luz.
Os espanhóis do Mundo Deportivo sublinham que os encarnados ficaram para trás na corrida pelo título, sobretudo pelo triunfo do FC Porto em Famalicão horas antes. Já o AS, escreve que Mourinho está «numa caça às bruxas».
Estes não são dias fáceis para José Mourinho no Benfica. O treinador português é assombrado pelos fantasmas do passado. Mais uma vez, como aconteceu na sua etapa anterior na Turquia, ele levantou a voz contra a arbitragem. (...) A teoria de Mourinho lembra a caça às bruxas que ele denunciou durante a sua passagem pelo Fenerbahçe, onde chegou a afirmar que tudo visava favorecer o Galatasaray, que se tornou uma guerra pessoal, e acabou por cansar até mesmo os seus adeptos. Esta mesma tendência estabeleceu-se no seu regresso a Portugal.
Na Turquia, a fúria de Mourinho também não passou despercebida. «José Mourinho causou estragos em Portugal», escreve o Fanatik esta segunda-feira, antes de relatar as palavras do técnico do Benfica, em conferência de imprensa.
«José Mourinho, o agitado homem do mundo do futebol, está novamente na agenda»
«As coisas não estão a correr bem no Benfica para José Mourinho, que começou a temporada como treinador do Fenerbahçe. O Benfica, que não conseguiu os resultados que queria no campeonato e na Europa, sofreu um grande golpe no campeonato antes da pausa internacional», lê-se no FotoMaç.
«O técnico do Benfica, José Mourinho, critica os árbitros NOVAMENTE após resultado dececionante»
Os ingleses também colocam Mourinho no centro das atenções e insistem nos protestos do treinador com a equipa de arbitragem. O Daily Mail recorda que o empate dos encarnados aconteceu já após o triunfo do Sporting, conseguido através de um pontapé de canto mal assinalado, «uma decisão que enfureceu Benfica e FC Porto».
No Brasil, o cenário é o mesmo. «Além do mau resultado, o que também marcou a partida foi a reação do técnico José Mourinho. Ao lado de Mário Branco e Simão Sabrosa, dirigentes do clube português, o comandante das águias foi tirar satisfações com a equipa de arbitragem do jogo, em especial com o árbitro principal, Gustavo Correia. Inicialmente, ele chega para acalmar os ânimos, mas depois persegue o árbitro até à saída de campo», descreve o Globo Esporte.