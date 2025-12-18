O Farense vai ficar para sempre marcado na história da carreira de José Mourinho. O técnico das águias alcançou esta quarta-feira um marco histórico ao somar a 750.ª vitória, registada no triunfo do Benfica diante dos algarvios (2-0), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

No final do encontro, já no balneário do Estádio de São Luís, o técnico encarnado foi homenageado pelo plantel e pela equipa técnica, recebendo uma camisola comemorativa a assinalar o feito. Mourinho registou o momento com uma mensagem publicada nas redes sociais.

«750 vitórias. Qual delas foi a mais importante? A primeira? A do Benfica-Belenenses? A da final da Liga dos Campeões FC Porto-Mónaco? A segunda final da Champions Inter-Bayern? A de hoje, Farense-Benfica? Não! A próxima! A 751.ª! Vamos trabalhar para ela», escreveu o treinador.

De recordar, a vitória no Algarve permitiu ao Benfica garantir presença nos quartos de final da Taça de Portugal onde vai defrontar o vencedor do encontro entre o FC Porto e o Famalicão.