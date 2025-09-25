José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Villas-Boas disse que Mourinho vai ser recebido no Clássico de dia 5 de outubro como «qualquer outro treinador» e o técnico respondeu.

Declarações de Villas-Boas

«Totalmente de acordo com o presidente André. Se for recebido assim, com respeito, com educação, sem amor, sem carinho... estou absolutamente de acordo. Se viesse aqui um treinador histórico à Luz e fosse recebido de forma gloriosa, não ficaria muito contente. É um reflexo do FC Porto, um clube muito competitivo. Não é ingratidão nenhuma, eu sem eles só tinha ganho uma Champions, e eles sem mim só tinham ganho uma, com o Artur Jorge. Fizemos história juntos. Sou amigo do presidente do FC Porto.»

Arbitragens portuguesas melhores do que as turcas?

«Antes do jogo não falo de árbitros. Não tenho intenção de hostilizar, antagonismo, principalmente em casa. Depois do jogo, sinto-me no direito tanto de elogiar como de criticar. Ainda me dá mais prazer elogiar árbitros quando perco. Contra o Feyenoord, perdi e elogiei o árbitro. Comparar Portugal com a Turquia não entra aqui.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?