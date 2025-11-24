José Mourinho, treinador do Benfica, criticou a comunicação social na antevisão ao duelo entre águias e Ajax para a quinta jornada da fase de liga da Champions. A partida joga-se em Amesterdão, na terça-feira, pelas 17h45 e tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Avaliação ao Ajax

«Fixo-me no potencial do Ajax. Olhando para os jogadores deles, não são equipa para zero pontos depois de quatro jogos, tal como nós. Tento analisar aquilo que de bom não têm feito, mas o que de bom podem fazer a qualquer momento, porque têm bons jogadores.»

«É uma final. As duas equipas estão na mesma situação, não me preocupei em ver o calendário do Ajax, porque depois já não tenho grande interesse. Este jogo é fundamental. Os nove pontos podem ser suficientes para continuar em prova. Mas olhando para a nossa situação, os próximos três jogos não são fáceis. O jogo com o Ajax é fundamental.»

Críticas à equipa após jogo com Atlético

«Quanto à minha mensagem, tenho aqui um jogador à minha esquerda [Vangelis Pavlidis] que pode confirmar que tudo o que disse na imprensa disse também aos jogadores. Não vejo nenhum filme nisso, mas compreendo que tenham que debater tudo, senão como é que têm comentadores 23 horas e meia por dia em todos os canais televisivos? Mas a realidade é que, para mim e para os jogadores, aquilo acabou ali. Se me perguntar se os treinos foram bons, eu digo que sim. Relativamente à maneira como treinam não tenho nada a dizer de negativo. Só espero que amanhã deêm o máximo de si. Espero que joguem para nos qualificarmos, mais importante que essa motivação não conheço nenhuma outra.»

Mourinho agastado com perguntas

Jornalista: «Ainda em relação à mensagem para os jogadores...»

José Mourinho: «Vocês são teimosos!»

Outro jornalista insiste no tema e Mourinho exclama: «Again [outra vez, em inglês]!? Oh santo Deus...»

JM: «O teu pai foi sempre simpático contigo? Durante o teu crescimento enquanto jovem e até te transformares num adulto responsável?»

Jornalista: «Há fases.»

JM: «Exatamente, há fases. É exatamente isso.»