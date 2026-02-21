Na reação ao Benfica-AVS (3-0), José Mourinho analisou a chave da vitória, a substituição de Nicolás Otamendi e o papel de Franjo Ivanovic.

Retirada de Otamendi ao intervalo

«Apesar de ser o mais velho, achei importante a presença dele. Para não passar uma mensagem errada ao grupo. A coisa de jogar o Otamendi era mais simbólica. Para os jogadores perceberem que o jogo era importante. É nos centrais onde posso estar mais tranquilo.»

Ivanovic perdeu espaço?

«A partir do momento em que ganhamos o jogo, era mais gerir o que podíamos e dar minutos a quem merece. Mais do que pensar no desenvolvimento do Anísio ou do Ivanovic. O que queria era dar repouso aos jogadores que saíram e manter a equipa equilibrada. Queria tirar o Pavlidis e o Schjelderup, queria dar minutos ao Anisio e ao Ivanovic. Foi mais completar o puzzle e deixar a coisa equilibrada. É óbvio, o Anisio é mais referência. Joga de costas para o defesa. Utiliza a sua técnica em espaços curtos. O Ivanovic é de profundidade, transições, nós jogamos contra equipas que jogam em blocos baixos. O Pavlidis é primeira opção, o Anisio entra nos momentos de dificuldade e é mais referência. Gostamos da pessoa que ele é e queremos ajudá-lo ao máximo.»

Diferença deste jogo para com o jogo da primeira volta

«O AVS está melhor. Organização, defensivamente muito compactos, resilientes. Não é fácil estar na situação deles e perder 3-0. Sem esperança de virar o resultado, mas com a dignidade de jogar até ao fim. Vão lutar por vitórias e pontos. Somos mais equipa hoje do que no primeiro jogo nas Aves. Somos mais equipa. Com princípios de jogo definidos. Todos os jogadores e não só dez os sabem interpretar. Continuamos na caça ao ponto e a fazer a nossa obrigação. A primeira parte acaba com o jogo e a segunda foi melhor do AVS. Mais tranquila da nossa parte, baixando ritmos. Três pontos importantes e obrigatórios.»