O primeiro dia de emissões da Benfica FM fica marcado pela entrevista a José Mourinho, que abordou o método de organização de treino e a «nova geração» do futebol.

«O treino fica organizado no dia anterior. Este meu grupo é muito profissional. E gosto de chegar cedo, ver quem chega mais cedo, mais tarde. (…) Não gosto de generalizar, mas há a sensação de que a nova geração não gosta de treinar. E, honestamente, continuo igual. Recordo uma conversa que tive no Real Madrid, em 2012/13, com Sir Alex Ferguson, quando lhe perguntei sobre a evolução. Ele disse-me: “Esquece, para gente como nós é igual. O dia-a-dia é igual, a paixão, o nervosismo antes do jogo, a alegria depois de ganhar, a tristeza depois de perder. Para nós não muda nada”. Já vamos em 2025 e ele tem razão.»

«Este perfil é cada vez mais raro. Figuras com Alex Ferguson e Carlo Ancelotti. Em Istambul, um treinador muito bom pediu para me acompanhar durante três dias. Uma das coisas que ele queria aprender era sobre como gerir a fadiga. Sempre que podia, desaparecia durante uma semana de seleções. E eu disse-lhe: "Podemos falar de muitas coisas, mas vai ser difícil explicar-te, porque se precisas de descansar com 40 anos…"».