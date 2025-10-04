Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho respondeu às declarações do selecionador da Noruega, Stale Solbakken, em que este pedia mais minutos para Andreas Schjelderup.

Selecionador da Noruega reclamou mais minutos para Schjelderup

«A situação é simples, basta olhar para a coisa com um bocadinho de ética. Qualquer dos selecionadores ficará contente com o modo como lido com estas situações. Quando os jogadores do Benfica forem para as seleções não farei um único comentário. Se joga muito ou pouco. A seleção é soberana, que corra tudo bem e que Deus os ajude a não virem lesionados... Agradecia que da outra parte, quando estão no Benfica, no seu local de trabalho, que eles não interfiram e estejam sentadinhos no seu local de trabalho. Não entendo como um selecionador se atreve a fazer um comentário sobre um jogador de um clube. Acredito que a maioria dos restantes selecionadores ficará contente com esta minha postura. Estou disponível para conversarmos, mas agradecia que houvesse este respeito quando o jogador é do clube.»