José Mourinho despediu-se do Benfica nas redes sociais. Já depois de os encarnados terem confirmado a saída do técnico para o Real Madrid - e consequente contratação de Marco Silva - The «Special One» deixou uma mensagem ao clube.

«Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio», começa por referir.

«Dirijo igualmente uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais do Benfica Campus, cujo profissionalismo, dedicação e competência foram exemplares», acrescenta ainda.

Mourinho regressou ao Benfica 25 anos depois. Termina a temporada sem títulos e na terceira posição na Liga - que obriga a qualificação para a Liga Europa. Sai como invencível no campeonato, depois de 20 vitórias e dez empates. Na Liga dos Campeões somou três vitórias e seis derrotas, caindo no play-off diante do Real Madrid.

No final, deixou uma mensagem aos jogadores.

«Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre», concluiu Mourinho, sem qualquer palavra dirigida aos adeptos.