José Mourinho, treinador do Benfica, apontou uma «dualidade de critério» na arbitragem do Dérbi Eterno desta sexta-feira (1-1), no que diz respeito a Morten Hjulmand, que terminou o jogo sem amarelo, e Gianluca Prestianni, que foi expulso com cartão vermelho.

Ataque a Hjulmand... sem referir o nome

«Já estava à espera. Há um jogador do Sporting que é intocável. Manda no jogo, puxa adversários e sai sem amarelo, faz as faltas que quiser. Mais uma vez sai do jogo sem um único amarelo. Há uma dualidade de critérios muito grande. O árbitro esteve bem, inclusivamente brinquei com ele a dizer que amanhã pode sair à rua que nem benfiquistas nem sportinguistas o vão chatear.»

Agressividade de Prestianni

«Dos outros cartões, não sei se foram comigo ou não. Se foram, não me lembro. O cartão de hoje é importante, uma ação importante num jogo importante. Nós perdemos dois pontos contra o Rio Ave porque não fizemos falta. A mesma coisa contra o Casa Pia. O Sporting mete rapaziada fresca e um jogo que o benfica esta quase a ganhar, não pode perder. Numa situação de contra-ataque, o Prestianni faz falta, não com intenção de magoar. O capitão do Sporting faz uma falta exatamente igual, a única diferença é que agarra. Não lesiona, mas agarra. Este cartão não condeno, os outros talvez.»