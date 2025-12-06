Mourinho diz que Hjulmand «é intocável» e elogia Prestianni pelo vermelho
Técnico benfiquista «não condena» vermelho do argentino para travar contra-ataque sportinguista
01:33
«Prestianni? Perdemos dois pontos com o Rio Ave porque não fizemos uma falta...»
01:21
«Há um jogador do Sporting que é intocável, faz o que quer...»
02:44
«Rui Borges? É difícil para um treinador dizer que o adversário merecia ganhar»
02:31
«Substituições tardias? O treinador sou eu, sou eu que decido, leio e tomo decisões»
00:42
«Rêgo passou de andar escondido e não ter internacionalizações a jogar na Champions»
02:55
A gaffe de Mourinho: «Golo do Luis Suárez é um autogolo que me chateia»