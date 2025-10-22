Mourinho: «Dramática é a derrota em casa com o Qarabag»
Treinador do Benfica acredita que 10 ou 11 pontos são suficientes para seguir em frente na Liga dos Campeões
José Mourinho reagiu conformado à terceira derrota em três jogos do Benfica na Liga dos Campeões, mas está convencido de que a equipa continua com todas as hipóteses de seguir em frente na competição.
«Temos 15 pontos para jogar, com três jogos em casa. Perdemos com o Chelsea e o Newcastle fora, o que não é dramático. Dramática é a derrota em casa com o Qarabag. Talvez 10 ou 11 pontos seja o que precisamos para seguir em frente na Liga dos Campeões», afirmou o técnico dos encarnados em declarações à TNT Sports britânica, onde salientou as diferenças da sua equipa para o Newcastle, após a derrota por 3-0 na noite desta terça-feira.
«Não acho que seja mentalidade. É a diferença de qualidade entre as duas equipas: eles são mais físicos, mais intensos, mais rápidos. Têm um banco com jogadores fenomenais para mudar as dinâmicas. Quando o jogo partiu na segunda parte e ficámos a perder 2-0, com mais espaços, eles tinham um motor diferente. O perfil da Premier League assim o exige.»
Sobre os objetivos para esta época, Mourinho destacou a importância também das provas nacionais.
«Queremos ganhar as competições internas. Podemos competir no campeonato, nas taças. Agora, na Europa, contra estas equipas de topo, é mais difícil. Mas fizemos um bom jogo frente ao Chelsea e uma boa primeira parte aqui em Newcastle», salientou.