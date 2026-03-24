José Mourinho abordou, em declarações ao jornal Aftonbladet, a ausência de Samuel Dahl da convocatória para a seleção sueca.

Titular quase indiscutível aos comandos do técnico encarnado, Dahl poderia esperar fazer parte das opções de Graham Potter. No entanto, o selecionador sueco levou, em detrimento do defesa das águias, Elliot Stroud.

Ora, em declarações à imprensa do país, José Mourinho refere que não comenta as decisões dos colegas de profissão e que só Graham Potter pode explicar a ausência do lateral.

«Nunca fico surpreendido com as decisões dos meus colegas, pois respeito as decisões que tomam. Quanto ao motivo pelo qual Samuel Dahl não integra a seleção sueca, cabe a Graham Potter responder», começou por dizer.

O técnico encarnado aproveitou, ainda, para deixar rasgados elogios ao defesa de 23 anos.

«Ele tem sido fantástico e tem tido uma evolução fantástica desde que cheguei aqui. Joga todos os minutos e todos os jogos. É muito fiável na defesa e muito consistente no ataque. Um jogador de topo», acrescentou.

José Mourinho refere que não teve qualquer contacto com o treinador inglês, mas está «disponível», caso seja necessário.

«Não, não tenho contacto com o Potter. Mas se ele precisar de mim, estou sempre disponível no que diz respeito aos meus jogadores», finalizou.

Neste compromisso de seleções, a Suécia vai jogar, esta sexta-feira, a meia-final do play-off de aceso ao Mundial frente à Ucrânia. Em caso de vitória, jogam diante do vencedor do Polónia-Albânia e lutam pela uma vaga no Grupo F (grupo do Japão, Países Baixos e Tunísia).