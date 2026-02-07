José Mourinho, treinador do Benfica, garante que os encarnados têm controladas as renovações de contrato de Anísio Cabral, Daniel Banjaqui e José Neto. O técnico das águias sublinhou que os jovens só podem assinar quando completarem 18 anos e esclareceu a pouca utilização de Ivanovic. Além disso, garantiu que Rafa está motivado e vai jogar contra o Alverca, este domingo.

Declarações de Ivanovic

«A minha primeira missão enquanto treinador do Benfica é ganhar jogos. Nunca, nestes meses em que estou aqui, seja presidente, conselho de administração, diretor-geral ou diretor de futebol, nunca ninguém me disse para ter em atenção a valorização ou desvalorização de algum dos nossos objetivos. O objetivo principal é sempre tentar ganhar o maior número de jogos. É nisto que penso quando faço as minhas escolhas. Depois, obviamente que como treinador, gestor, líder de homens, também penso nisso, na individualidade, nas ambições dos jogadores, que há um Mundial daqui a uns meses e, sem provocar conflitos entre o que é fundamental e o que é secundário, o secundário também me interessa.»

«O Ivanovic tem jogado pouco, mas tem estado sempre presente, nunca ficou fora de uma convocatória, utilizei-o quando achei que devia utilizar, quando senti que as características do adversário, como o adversário jogava, como foi o caso do Nápoles, um adversário que conhecia muitíssimo bem. Achei que era o jogo ideal para as suas características e fui capaz de deixar de fora o Pavlidis. Nos jogos da Liga, em que as equipas jogam muito baixas, fechadas, acumulam muita gente na área, há determinados perfis de jogador que fazem mais sentido. Por exemplo, o Anísio é um jogador que joga em espaços reduzidos, joga de costas para o adversário, serve de referência na área. Vou pelas características que nos podem ajudar a ganhar jogos.»

Novos contratos dos jovens

«Faço o meu trabalho com toda a naturalidade, o que acontece aos miúdos é com naturalidade, com o trabalho que fazem ao longo dos anos. Depois, é preciso alguém que os meta lá dentro. Estamos a pensar muito neles e analisamos ao detalhe a situação individual, cansaço, mudança de equipa, tempos de utilização, se treinam com a primeira equipa… O José Neto treina com a primeira equipa todos os dias e já jogou na equipa A, nos sub-23, na B e na Youth League. Estes miúdos têm de ser geridos com pinças, com apoio científico. Ainda esta semana fizeram análises, foram “investigados” ao nível médico para termos dados que nos permitam tomarmos decisões com eles. Estão numa altura importante do desenvolvimento e preocupamo-nos imenso com eles.»

«Relativamente a contratos, há coisas que se dizem, às vezes, com pouco conhecimento. Só podem assinar contrato profissional quando fazem 18 anos. Há umas semanas dizia-se que o Benfica ainda não tinha assinado contrato com os jogadores, mas o Benfica não pode assinar os contratos com os jogadores. O Benfica chegou a ser criticado por não assinar contratos com os jogadores antes de o Mourinho os meter a jogar. Fomos criticados por não fazermos uma coisa que é ilegal. Só podem assinar quando fazem 18 anos. Tanto [relativamente a] estes três mais perto da primeira equipa como outros de quem gostamos e acreditamos, o Benfica tem controlo da situação e passa, fundamentalmente, pelo desejo dos miúdos em ficar aqui, pela sensação mais do que provada de que vão ter portas abertas para o seu desenvolvimento. Estamos contentes com o processo.»

Postura de Rafa nos treinos e motivação para ser titular

«Aqui toda a gente treina bem e tem motivação para treinar. Uma das minhas maiores preocupações ao longo da carreira é a construção de treinos motivadores, interessantes, que puxem pelos jogadores. Está motivado e a trabalhar como todos. Já fez dois jogos, com o tempo a passar vai tendo mais minutos nas pernas e, amanhã [domingo], seguramente que vai jogar.»