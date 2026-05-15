Na antevisão à deslocação ao Estoril, o tema da renovação de contrato com o Benfica não deixou de estar presente. Após revelar a proposta de Rui Costa, Mourinho defendeu o trabalho feito.

Renovação surpreende-o após não ter vencido troféus?

«No Benfica, ter êxito é ganhar competições sem milagres. Com milagres, já é mais complicado. Eu diria que é um milagre termos chegado à última jornada sem uma única derrota. Acho que é um milagre que um grupo de rapazes que, semana após semana, foi sentindo as coisas que, provavelmente, você não viu, não sentiu ou viu, mas quer fazer-me a pergunta para ver se me deixa numa situação difícil. A situação não é difícil. O Benfica, no ano passado, também podia ter ganho, e não ganhou. O que digo é que pode acontecer que, na próxima época, não ganhe outra vez, porque as coisas estão num estado em que é possível isso. E isso dói, fundamentalmente, a quem está dentro de campo e sente. Dói, limita, daí que muitas coisas boas tenham sido feitas aqui, para permitir que uma equipa chegue inteira... A todos os níveis. Uma equipa que joga como eles jogaram no campo do Sporting, no campo do Famalicão, contra o Sp. Braga, é uma equipa que chega inteira, e, para uma equipa chegar inteira nestas circunstâncias, é mérito de muita gente. Muita coisa aqui dentro foi bem feita.»

Será o treinador que diz não ao Benfica?

Não sei.

Reação dos adeptos à situação de Mourinho

«Em primeiro lugar, o Benfica é muito maior do que eu, não há comparação possível. O Benfica é maior do que todos, maior do que qualquer treinador, jogador ou presidente. Relativamente à minha situação pessoal, acho que não há motivo para preocupações, porque o Benfica é maior do que todos e nunca se deve preocupar se alguém fica ou não.»

Motivos de preocupação para a próxima época

«Relativamente, ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, penso que as coisas são tão óbvias, tão óbvias, tão óbvias que não acredito que algum benfiquista não as tenha entendido. Se, por acaso, algum benfiquista esteve distraído durante a época, basta focar no fim de semana passado para perceber toda a história. Nesse sentido, digo que há motivos para preocupação. Porque, no ano passado, a época acabou como acabou... com aquela final da Taça. Este ano, muito provavelmente, a época também acabará com os mesmos níveis de frustração. Muito honestamente, acho que há motivos para preocupação.»