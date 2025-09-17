José Mourinho acaba de chegar a Portugal e de confirmar aos jornalistas o interesse em treinar o Benfica.

«Antes de entrar no avião, perguntaram-me se eu poderia ter interesse [em treinar o Benfica] e eu disse que sim», afirmou o técnico à chegada a Tires, ao final da tarde, após aterrar num jato vindo de Barcelona, onde estava de férias.

«Disse que estava no estrangeiro e quando regressasse a Portugal teria todo o gosto em falar com as pessoas», acrescentou o técnico, dizendo que inicialmente tinha a ideia de voltar a Portugal para treinar a Seleção: «Se eu regressar ao Benfica 25 anos depois não é uma celebração de carreira nem um regresso a casa.»

«Saí do meu anterior clube há três ou quatro semanas. Eu queria treinar. É da minha natureza. Teria de me equilibrar emocionalmente, porque não queria dizer sim a algum clube que não fosse o certo, só por ser um bocadinho workaholic. Quando fui confrontado com a possibilidade de treinar o Benfica, não pensei duas vezes. No sentido de "interessa-me!"», afirmou o técnico português de 62 anos, a quem um adepto colocou um cachecol do Benfica sobre os ombros, concluindo: «Quem é o treinador que diz que não ao Benfica? Eu não...»