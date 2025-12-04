José Mourinho falou em conferência de imprensa, no Seixal, sobressaindo a defesa que fez dos jogadores do Benfica, antes do dérbi com o Sporting na Luz.

Três vitórias seguidas

«Ganhámos os últimos três jogos, sim, o primeiro dos quais frente a uma equipa de uma divisão inferior. Fizemos um jogo bem conseguido com o Ajax, de acordo com as nossas características e limitações. E frente ao Nacional, tenho a certeza que se fosse outra equipa portuguesa a amassar o Nacional como nós amassámos, haveria muito mais elogios, ao domínio avassalador, ao recorde de toques dentro da área, enfim. Por isso três vitórias seguidas são um passo importante, para uma equipa que joga como uma equipa, que festeja como uma equipa e que sofre como uma equipa.»

Dívida para com os adeptos nos jogos na Luz

«Há sempre divída para pagar aos adeptos. Principalmente quando possa parecer que a atitude da equipa não é condizente com o amor de milhões de benquistas. Nesse sentido, sim. No sentido de perder pontos ou de não jogar o jogo que os adeptos querem que o Benfica jogue, penso que não. Os jogadores honram o benfiquismo. É uma atitude intocável em todos os jogos. O grupo é bom, é um grupo de gente boa, não cria um única problema no dia a dia, é um grupo amigo, e nesse sentido não têm dívida absolutamente nenhuma. O que eles podem dar mais é o crescimento da equipa e até o crescimento de algumas individualidades.»