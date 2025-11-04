José Mourinho, treinador do Benfica, fez nesta terça-feira, no Seixal, a antevisão ao duelo com o Bayer Leverkusen para a Champions, da quarta jornada. Com o regresso de Dedic aos treinos nesta terça-feira, Mourinho admitiu que o bósnio possa jogar diante dos alemães. Abordou ainda a competição entre defesas-centrais.

Amar Dedic

«Temos treino de manhã e jogar em casa ajuda muito. Podemos treinar no dia antes do jogo e amanhã terei mais dados. Ele entregou-se muito bem à recuperação. O departamento médico fez um grande trabalho com ele e os de Sport Science a mesma coisa. Apareceu em treino pela primeira vez e pareceu não ter qualquer tipo de limitação, mas daqui a um par de horas poderão dar-me mais dados. A minha sensação é que poderá jogar.»

António Silva perdeu o lugar para Tomás Araújo?

«O António não perdeu a titularidade de modo algum. Com três centrais daquela qualidade, não quero cometer nunca a parvoíce de fazer sentir que algum é o terceiro, ou que perdeu a corrida. No próximo domingo, o Otamendi não joga e deverá jogar o António com o Tomás. Na semana passada a mesma coisa. Tenho três centrais de qualidade extrema, tenho outras posições onde tenho mais dificuldade em gerar jogadores. Os três dão uma garantia fantástica. São personalidades diferentes, o António é mais exuberante do que o Tomás no treino. Para eles, é um privilégio ter o Nico ao lado e aprenderem com ele. Não há problema nenhum.»

Leandro Barreiro ameaça Sudakov?

«Barreiro tem jogado bem, jogou bem quando começou. Em Guimarães, entrou e esteve bem. Mas não considero Barreiro ou Sudakov. Podem jogar os dois ou não jogar nenhum. Têm perfis diferentes. A minha alegria é que, quando cheguei, foquei-me num grupo de jogadores mas o leque tem ficado maior. Começo a olhar para outros jogadores com olhos mais positivos. São problemas bons e fico contente. O meu plantel tem vindo a aumentar.»