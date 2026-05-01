José Mourinho, treinador do Benfica, fez a antevisão do jogo frente ao Famalicão, da 32.ª jornada da Liga, e aborda luta com o Sporting pelo 2.º lugar:

«Em situações de maior facilidade tropeçámos. Só depois da vitória em Alvalade é que isso não aconteceu. Preferia ser obrigado a ganhar os nove pontos. Esse tipo de pressão faz de quem é forte ainda mais forte. Já falei com os jogadores sobre este aspeto. Não quero uma equipa a pensar que sete pontos são suficientes. Não quero uma equipa relaxada, quero uma equipa que sinta e pressão e a responsabilidade.»

«O Famalicão é uma boa equipa desde o início do campeonato. Estarem em quinto lugar atrás dos quatro grandes é surpresa só para quem não está atento. Jogo difícil para nós. Jogo difícil para eles.»