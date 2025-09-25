José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Apesar disso, também comentou o sorteio da Taça de Portugal, que colocou o Chaves no caminho do Benfica.

Sorteio da Taça de Portugal

«Sorteio é bom para o Chaves, que tem um jogo grande na sua casa, e é bom para os benfiquistas transmontanos porque é uma boa possibilidade do Benfica estar lá. Para nós, é complicado pela questão logística, com jogo de Champions dois ou três dias depois. Mas olhamos para o lado positivo da coisa, que é a festa da Taça. Chaves não tem futebol de primeira Liga.»

Estado anímico da equipa

«Equipa está bem. Podia estar a enumerar uma série de coisas, mas a equipa está bem. Agarramo-nos às coisas boas que já fizemos e debatemos as coisas más. Mas tenho a convicção de que amanhã pode ser um dia bom para nós.»