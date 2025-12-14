Mourinho e o título: «Adeptos querem, mas não mais do que nós»
Treinador do Benfica analisa goleada alcançada pela sua equipa na casa do Moreirense
José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da TVI/V+ que se seguiu à vitória por 4-0 na casa do Moreirense, para a 14.ª jornada da Liga:
Analise ao jogo
«Os últimos anos trouxeram dificuldades para o Benfica aqui. Este ano, o Moreirense apresenta-se ainda melhor, tem uma boa equipa, bem organizada e com bons jogadores. Fomos nós que tornámos o jogo fácil pela maneira como os jogadores o encararam e, na segunda parte, com a confiança e a estabilidade, e um bocadinho de arrogância, de não aceitar o 1-0 e o risco do resultado. Fomos à procura de mais e fizemos uma grande segunda parte.»
Feliz com o rendimento da equipa
«Estou. Temos tido a capacidade de esconder algumas das limitações que temos e de evoluir nas coisas boas. A equipa joga de forma muito organizada, muito segura de si própria. É uma vitória importante, num campo em que é difícil de ganhar, principalmente da forma como o fizemos. Os jogadores estão de parabéns.»
Adeptos a pedirem o título no final
«Os adeptos querem, mas não querem mais do que nós. Mas temos uma desvantagem da qual só poderemos recuperar ganhando jogos e esperando que os que vão à nossa frente não ganhem sempre. O próximo adversário no campeonato, o Famalicão na Luz, é um dos que está a fazer um grande semestre e encerra grandes dificuldades.»