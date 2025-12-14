José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da TVI/V+ que se seguiu à vitória por 4-0 na casa do Moreirense, para a 14.ª jornada da Liga:

Analise ao jogo

«Os últimos anos trouxeram dificuldades para o Benfica aqui. Este ano, o Moreirense apresenta-se ainda melhor, tem uma boa equipa, bem organizada e com bons jogadores. Fomos nós que tornámos o jogo fácil pela maneira como os jogadores o encararam e, na segunda parte, com a confiança e a estabilidade, e um bocadinho de arrogância, de não aceitar o 1-0 e o risco do resultado. Fomos à procura de mais e fizemos uma grande segunda parte.»

Feliz com o rendimento da equipa

«Estou. Temos tido a capacidade de esconder algumas das limitações que temos e de evoluir nas coisas boas. A equipa joga de forma muito organizada, muito segura de si própria. É uma vitória importante, num campo em que é difícil de ganhar, principalmente da forma como o fizemos. Os jogadores estão de parabéns.»

Adeptos a pedirem o título no final

«Os adeptos querem, mas não querem mais do que nós. Mas temos uma desvantagem da qual só poderemos recuperar ganhando jogos e esperando que os que vão à nossa frente não ganhem sempre. O próximo adversário no campeonato, o Famalicão na Luz, é um dos que está a fazer um grande semestre e encerra grandes dificuldades.»