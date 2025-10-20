Apesar de não querer ter um papel nas eleições à presidência do Benfica, José Mourinho acredita que o plantel pode ter «algum tipo de influência» no resultado das votações. No entanto, tenta afastar o pensamento da equipa em questões políticas e focar os jogadores na partida com o Newcastle United, da terceira jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira, pelas 20h:

Eleições à presidência do clube

«Acho que jogar no Benfica, treinar no Benfica, por si só, carrega pressão, responsabilidade e não é para todos. É suficiente para vir ainda uma pressão extra pelo facto de termos, ou não termos, algum tipo de influência no resultado das eleições (com o jogo desta terça-feira). Não acho que seja justo e não acho que tenhamos preparado o jogo para isso. Estivemos a preparar o jogo, tal como o de Chaves e o jogo de sábado. Esquecendo, ou tentando esquecer, que existem eleições, porque o nosso trabalho é outro e é nisso que temos de focar.»

A mentalidade da equipa a menos de uma semana do dia eleitoral

«Temos de tentar estar isolados desse contexto. A nossa missão é outra. Ser jogador e treinador do Benfica não é fácil. Os adeptos querem bons jogos e boas vitórias, isso já é mais que suficiente para termos a equipa concentrada, motivada e responsabilizada. Não estamos focados nas eleições.»