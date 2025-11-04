José Mourinho, treinador do Benfica, fez nesta terça-feira, no Seixal, a antevisão ao duelo com o Bayer Leverkusen para a Champions, da quarta jornada. O técnico deixou rasgados a Alejandro Grimaldo, antigo atleta do Benfica, que agora defende o oponente alemão.

Contas complicadas

«Amanhã, quando o jogo acabar, ainda estarão 12 pontos em disputa. Com 12 pontos qualificamo-nos. Agora, se olharmos para os primeiros quatro jogos, fizemos zero pontos. Temos de ser muito otimistas para dizer que vamos fazer 12 pontos. Estamos completamente no meio da luta, no meio das equipas que vão lutar pela qualificação. Se não ganharmos, vai ser mais complicado para nós. Temos de jogar para ganhar e sem receio da responsabilidade. Se o estádio esteve connosco num jogo de Taça da Liga – e percebi que, neste país, as pessoas dão-lhe muito pouca importância –, acredito que amanhã as pessoas vão estar lá também.»

Grimaldo melhor marcador do Leverkusen

«Obviamente que ele é exímio na situação das bolas paradas, mas em praticamente em todos os jogos há esse alerta para não cometer faltas gratuitas. Porém, há faltas que inevitavelmente têm de ser cometidas. Eles são fortes também em cruzamentos, cantos, lançamentos, têm quatro jogadores acima de 1,90m. Nós não somos uma equipa de gigantes. Mas não posso dizer aos jogadores: 'Epá, não faças canto'. Temos de jogar com equilíbrio. E depois o Grimaldo é muito importante na dinâmica ofensiva deles. Umas vezes joga aberto, outras dentro. Joga como médio para terem superioridade no meio-campo. É um jogador excelente.»