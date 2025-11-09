Na sequência do empate entre Benfica e Casa Pia, no Estádio da Luz, neste domingo, o treinador José Mourinho deixou críticas à sua equipa e à arbitragem na análise ao 2-2.

«Culpa do árbitro, por assinalar uma grande penalidade que está tipificada como não penálti em todo o lado. Erro ainda maior do árbitro e estou a ser simpático ao dizer erros. Culpa enorme de um erro do árbitro e do VAR. E culpa nossa porque não fechámos totalmente o jogo. Com o 2-0 fechámos, depois o árbitro e o VAR abriram o jogo. Dominámos o Casa Pia completamente, contra um bloco muito baixo. Construímos muito pelos corredores, pelas intermédias. Mas com o 1-0 a intensidade baixou.»

«Ao intervalo temos o Enzo doente e, para dar uma mensagem à equipa, não pus um jogador defensivo, meto o Prestianni para dar um sinal à equipa. Fizemo-lo, ou pensámos que o tínhamos feito. A grande penalidade reabre o jogo. Não baixámos no campo e cometemos um erro em posse e uma equipa que não fez um remate a baliza tem a fortuna de fazer o golo. Conclusão - culpa nossa e uma responsabilidade gigante do árbitro e do VAR de um modo inexplicável.»