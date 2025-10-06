José Mourinho reagiu ao empate do Benfica no Clássico frente ao FC Porto na sala de imprensa do Estádio do Dragão:

Sobre a marcação a Alan Varela e aos centrais do FC Porto.

«Trabalhámos bem. Tinha a dúvida sobre jogar com o Aursnes numa marcação mais individual ao Varela. Conheço bem os dois centrais do FC Porto. Achámos que era melhor zonalmente com dois jogadores matar três e ficámos com um jogador extra e com uma linha de controlo posicional. Eles tiveram dificuldades. Depois fomos fortes no controlo da profundidade. O Ríos e o Enzo fizeram um excelente jogo no controlo do Froholdt, que hoje praticamente não se viu e a mesma coisa com o Gabri Veiga. Não criaram nunca situações de perigo na nossa área.»

Ao anular o FC Porto anulou o Benfica?

«Não. Acho que o Benfica tem as suas características. O FC Porto tem muito jogador com motor de muitos cavalos, com capacidade de explosão e de atacar espaços. Não temos esse tipo de jogador. Tínhamos de controlar o jogo de outro modo e não deixar o jogo partir. Na equipa ainda há gente que sofre com pouca confiança. Vim encontrar quatro ou cinco jogadores em crise de autoestima. Uma coisa é precisares de concentração para o trabalho tático, outra é precisares de inspiração para algo mais. Senti no banco o que eles sentiram em campo: nós queremos ganhar, mas não queremos perder. O FC Porto não tinha essa pressão e mesmo assim não correram riscos. Trocaram jogador por jogador. Eles podiam ir para sete pontos positivos, nós podíamos ir para sete negativos. É um handicap muito grande do ponto de vista emocional.»

«Cumpri hoje o meu jogo 1200 oficial como treinador. Mesmo um treinador com 1200 jogos está a analisar o jogo aqui atrás [aponta para a cabeça] está: “Se perdes, vais a sete”. Isso era uma limitação.»

O Benfica precisava de morder mais?

«Hoje era jogo para jogar zonalmente. A marcar ao homem corres mais riscos, de duelos, de cartões. Zonalmente conseguimos com dois jogadores nossos matar três: Varela, Bednarek e Kiwior. Se estivesse eu na baliza em vez do Trubin era a mesma coisa, já que o Trubin não tocou na bola.»

