José Mourinho reagiu ao empate do Benfica no Clássico frente ao FC Porto na sala de imprensa do Estádio do Dragão:

«A história não muda. A minha gratidão ao FC Porto também não se altera. Não sei se a gratidão deles para comigo se altera ou não. Tive um jogo tranquilo, focado no meu trabalho, a tentar ajudar a minha equipa. Já tinha jogado aqui com o Chelsea e não posso dizer que durante o jogo tive algum sentimento especial. Aquilo que o presidente [Villas-Boas] disse antes do jogo é normal. "Como deve ser recebido? Deve ser recebido como treinador do Benfica…" E foi o que aconteceu. Depois do jogo, encontrei-o no corredor: como amigos, demos um abraço e a vida continua.»

Mensagem demasiado pragmática para os adeptos do Benfica

«Quando se vai ao Marquês, não se recorda nada. Só o Marquês. O nosso objetivo é ir ao Marquês. Não nego que, em condições normais, em igualdade pontual, teríamos tido uma abordagem diferente. Falámos ao intervalo: "Pode ser que o FC Porto se queira desmontar." E eles não se desmontaram. Não foi só o Mourinho que foi pragmático. O Francesco também foi. Se vocês analisarem que foi pragmatismo contra pragmatismo, organização contra organização, estou completamente de acordo. Se disserem uma equipa tentou ganhar e a outra não, já não estou de acordo.»

