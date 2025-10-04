Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho não alimentou declarações exteriores - João Diogo Manteigas, candidato às eleições do clube, disse que Mourinho é «diretor de comunicação» do Benfica e Rui Costa tinha garantido que o Benfica não sai do Dragão a sete pontos do líder.

Rui Costa diz que não vai perder no Dragão

«Podemos, sair a um ponto do FC Porto, a quatro... e se saírmos a um? Também pode acontecer.»

João Diogo Manteigas disse que ele era diretor de comunicação

«Não comento declarações dos candidatos, nem do presidente, não me parece correto nem uma coisa nem outra. Sou treinador e é o que quero ser.»

Elogio ao FC Porto

«Tem grandes individualidades, mas são uma equipa forte, com um treinador com ideias muito claras, que deve ter aproveitado cada minuto que teve de pré-época, gosto muito da equipa deles.»