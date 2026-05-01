O treinador do Benfica, José Mourinho, disse estar «feliz» por Rui Borges, no dia em que o treinador renovou pelo Sporting, falando ainda da possível maior estabilidade nesta altura, dizendo que «quanto mais tempo está num clube, mais a equipa é sua, mais o plantel é seu, mais a ideia de jogo é sua». Palavras na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão (sábado, 18h) da 32.ª jornada da Liga:

No dia em que Rui Borges renova pelo Sporting, se sente que nesta fase já é o seu Benfica e se o clube já tem condições para ter mais estabilidade consigo ao leme:

«A renovação do Rui Borges é uma coisa que o faz feliz e eu estou feliz por ele. Não posso dizer muito mais sobre isso.»

«O Benfica é meu desde que eu cheguei, obviamente que eu entendo as suas palavras e um treinador, quanto mais tempo está num clube, mais a equipa é sua, mais o plantel é seu, mais a ideia de jogo é sua. Isto é um processo normal. Olhamos para exemplos como o Arsenal ou o Manchester City, que têm o mesmo treinador há mais de seis ou sete anos. Obviamente que todos os detalhes pertencem aos seus treinadores. Os treinadores que entram e saem e estão pouco tempo, é mais difícil de deixarem a sua impressão digital. Vamos ver.»

Se se imaginava numa situação de Rui Borges, com uma cerimónia para prolongar o contrato, para ficar muitos anos no Benfica:

«Digo, honestamente, que já passou o meu tempo de cerimónias, não gosto muito, faço o que sou obrigado. A minha apresentação no Benfica foi aqui, numa cerimónia que nem foi cerimónia, foi muito rápida. Já não estou nessa, já não me preocupo com essas coisas. Preocupo-me mais com o clube e com os jogadores do que comigo. Agora, Famalicão, depois Braga e Estoril, depois trabalhar mais um bocado e só depois as férias.»