José Mourinho justificou a sua expulsão no final do Clássico entre Benfica e FC Porto, na conferência posterior ao jogo. O técnico diz que Lucho González, adjunto de Farioli, o chamou de traidor.

«O Lucho chamou-me de traidor. Não foi uma vez, foram 20, 30, 50 vezes. Traidor de quem? Quando ele foi para o Marselha foi traidor? Podia ter-me insultado de outra maneira. Mas não gosto que me ataquem o profissionalismo. Onde estamos, vamos com tudo. Fiquei desiludido porque é um profissional como eu. Não entendi essa do traidor.»

