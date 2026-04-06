José Mourinho foi cáustico na reação ao empate com o Casa Pia (1-1), nesta segunda-feira, criticando a postura de alguns jogadores. Criticou especialmente o lance do golo sofrido, em que António Silva assiste involutariamente Rafael Brito.

«Perdemos as possibilidades que tínhamos de ser campeões e o controle de ficar em segundo lugar. Já não depende só de nós. Perdemos muito com este resultado. Relativamente ao jogo, se partirmos desta base, do seu significado, não fizemos tudo para o conseguir, na primeira parte faltou vontade, determinação, entramos numa cadência muito morna no controle, diria quase ineficaz. Na segunda parte foi completamente diferente. A entrada do Prestianni começou a jogar mais rápido, a equipa começou a ter um caudal mais objetivo. Casa Pia tinha fome do ponto, não de pontos. Não jogaram para os pontos. O árbitro sem ter influência nenhuma em decisões importantes, contribui para este tipo de jogo muito fraco.»

«Quando estamos a ganhar um jogo desta natureza, em que o adversário não faz um remate à baliza, temos de ser nós a fazer quase a assistência para o golo do empate. Denota falta de sagacidade, de ser matador. Acabamos por perder o campeonato e estar em dificuldade para o segundo lugar.»

«Situação do golo sofrido parece que não sentimos que não jogamos a vida. Talvez seja demodé, mas penso assim. Temos que dar a vida em cada bola. Não tenho sido bom o suficiente para transformar alguns carácteres, não maus carácteres, em jogadores para ganhar o título.»