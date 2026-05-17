Benfica
Há 10 min
Mourinho: «Fui feliz todos os dias no Benfica, sem exceção»
Treinador do Benfica pareceu emocionado no final da conferência de imprensa
Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Treinador do Benfica pareceu emocionado no final da conferência de imprensa
Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Na reação ao último jogo da temporada do Benfica (vitória sobre o Estoril por 3-1), Mourinho destacou a ligação ao grupo e pareceu emocionado no fim da última pergunta.
«Fui feliz todos os dias. Aí é que se enganam. E disse isso aos jogadores de maneira muito vincada. Na minha carreira, mesmo tendo ganho mais alguma coisa noutros clubes, e aqui não tendo ganho, aqui com o meu grupo, com o Seixal, fui feliz todos os dias, sem exceção.»
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TAGS: Benfica Jose Mourinho Mourinho Liga
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