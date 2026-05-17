Na reação ao último jogo da temporada do Benfica (vitória sobre o Estoril por 3-1), Mourinho destacou a ligação ao grupo e pareceu emocionado no fim da última pergunta.

«Fui feliz todos os dias. Aí é que se enganam. E disse isso aos jogadores de maneira muito vincada. Na minha carreira, mesmo tendo ganho mais alguma coisa noutros clubes, e aqui não tendo ganho, aqui com o meu grupo, com o Seixal, fui feliz todos os dias, sem exceção.»