Em análise ao Benfica-Moreirense (4-1) deste sábado, José Mourinho diz que a sua equipa fez um «campeonato digno» e explicou que vai receber o emblema de 25 anos de sócio em breve. Estava... esquecido numa gaveta.

Análise ao jogo

«Podíamos ter estado melhor. Não fomos consistentes no nível do nosso jogo. Se analisarmos do ponto de vista individual, há boas respostas individuais, há bom banco. Já há algum tempo que consigo mexer com o jogo e trazer coisas novas a partir do banco.»

Evolução de Ivanovic

«Também é um jovem jogador, que vem de um campeonato diferente, com todo o respeito. Teve de aprender coisas, teve de se adaptar. Físico está preparadíssimo. O meu trabalho com ele tem sido mais entender aquilo em que ele é bom e em que é mau. Por ser tão jovem, há um dos meus assistentes que tem feito um trabalho individual do ponto vista técnico. Está em crescimento. É pena que isto acabe daqui a três semanas. Com todo o meu respeito pelo meu colega Dalic, só ele é que sabe, mas gostava muito que fosse convocado porque merece muito [para o Mundial].»

Avaliação da época

«Não recebi o emblema porque estava a jogar ou a treinar, algo desse tipo. Entregaram a um funcionário e esqueceu-se na gaveta, mas vão entregar-me num par de dias. Eu digo isto há muito tempo. Tu dependes do teu sucesso ou insucesso, mas também dos outros. O FC Porto da última época foi o pior em muitos anos. O de este tem muito mais pontos. Mais uns 15 ou 20 do que a época passada. O campeonato também tem debilidades nossas, empatámos jogos que não devíamos ter feito, mas é um campeonato digno. O benfiquista quer ganhar. Aconteceram alguns erros que permitiram o FC Porto ganhar. Recordo-me do golo do Santa Clara que deu vitória ao FC Porto por 1-0, no jogo com o Arouca este árbitro [Iancu Vasilica] deu uma grande penalidade. Mas é um campeonato de mérito. O nosso não satisfaz qualquer adepto. Mas não é um desastre.»