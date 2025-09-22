José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. Mourinho admitiu que está a ganhar menos no Benfica do que o valor que lhe era devido na indemnização por despedimento no Fenerbahçe.

Salário auferido no Benfica

«Vou responder de forma dura e crua. Podem acreditar ou não. Se ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais do que a trabalhar no Benfica. A usufruir da família, a estar em Londres, a dar umas voltas por aí, a ir para o Algarve... nem se pode dizer que estou cá grátis, estou cá negativo. Você pergunta porquê? Porque gosto de trabalhar. Tinha saudades de jogar para títulos. Não o fiz na Roma, no Fenerbahçe. É uma oportunidade ótima enquanto treinador, enquanto pessoa. Estar em casa não é para mim. Pôr-me à prova, correr riscos, são coisas que me alimentam. Uma mentira repetida muitas vezes pode passar por verdade, mas se ficasse em casa ate junho ganhava mais.»
 

