Na antevisão ao jogo com o Alverca (domingo, 20h30), José Mourinho detalhou as situações clínicas de Amar Dedic, Dodi Lukebakio e Richard Ríos. O treinador do Benfica admitiu que o lateral «tem um pequeno problema» e apontou as datas para os regressos do médio e do extremo.

Dedic com problemas físicos

«O Dedic não está bem. Não podemos dizer que está lesionado e cem por cento fora da competição, mas é um jogador que arrasta alguns problemas e tem de ser gerido com pinças. Há jogos em que se ele não jogar, encontraremos soluções e há outros jogos em que se ele não jogar, não encontraremos soluções. Por exemplo, o jogo com o Real Madrid. Sem Dedic é muito difícil encontrar uma solução de equilíbrio que possa jogar um jogo daquele nível. Até lá, temos de gerir como fizemos contra o Tondela, porque ele tem um pequeno problema.»

Lukebakio de regresso aos treinos

«Amanhã [domingo] não, mas, na próxima semana, para o jogo de sexta-feira, talvez, está no limite entre sim e não. Na semana seguinte, se o processo decorrer normalmente, é um sim, ele está bem e é uma questão de treinar e se sentir bem e confiante.»

Richard Ríos perto do regresso

«Sinto falta de todos. Uma coisa é ter Prestianni e Schjelderup ou Sudakov, outra é Prestianni, Schjelderup, Sudakov, Rafa, Lukebakio e Bruma, só para dar o exemplo dos alas. Uma coisa é ter Ríos, Enzo, Fredrik e Barreiro. Outra coisa é só ter Fredrik, Barreiro e Manu, que está a crescer aos poucos. Eu prefiro ter toda a gente à disposição. Sobre o Ríos, é um jogador único no nosso plantel nas suas características, mas quem tem jogado tem jogado muito bem. Encontrámos uma dinâmica adaptada às suas características. Estou contente... Só não estou contente com os empates, principalmente este último em Tondela. Mas estou contente com a maneira como a equipa joga e isso depende muito da casa das máquinas, uma expressão muito utilizada para as posições do meio-campo. Ríos? Não me surpreendia se o Ríos estivesse no segundo jogo do Real Madrid. No primeiro é prematuro, mas entre o primeiro e o segundo… está por aí a chegada dele.»