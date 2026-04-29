José Mourinho deslocou-se na terça-feira a Milão para um compromisso comercial e falou abertamente à comunicação social italiana. A luta no campeonato com Francesco Farioli foi um dos temas que suscitou interesse aos jornalistas. O treinador do Benfica não quis rotular o técnico do FC Porto de novo Mourinho, mas assumiu que os dragões vão conquistar a Liga com mérito.

«Farioli é o novo Mourinho? Não quero ir tão longe. Vai ser campeão com mérito, é um campeão. Pode-se gostar mais ou menos de como joga ou comunica, mas quando se ganha, ganha-se. O FC Porto merece vencer o campeonato», disse Mourinho, em entrevista ao Sport Mediaset.

Com três jornadas por disputar, o FC Porto pode conquistar a Liga já no próximo sábado, na receção ao Alverca. Os dragões lideram com 82 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Benfica, enquanto o Sporting é terceiro (72 pontos, menos um jogo).