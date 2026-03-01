Na conferência de imprensa de lançamento do jogo em Barcelos, com o Gil Vicente, José Mourinho comentou o penálti concedido ao FC Porto na sexta-feira com o Arouca e falou em duas classificações: a real e a virtual:

Antevisão ao jogo com o Gil Vicente

«Sabemos que vai ser um jogo difícil, esperemos que o seja só pelo adversário. A equipa está bem. Não estará ótima porque fomos eliminados da Champions League, mas ela sabe o que fez e o que deu.»

Opinião sobre o penálti favorável ao FC Porto no jogo com o Arouca

«Não vi. Tu viste? Qual é a tua opinião? (resposta do jornalista: “Não é penálti”) Que és um gajo sério já eu sabia, por isso é que somos amigos. Mas eu não vi.»

Liga real vs Liga virtual

«Quando falo na classificação, existem duas. Há a real e a virtual. Se nos quisermos agarrar à real, agarramo-nos, porque é essa que conta. Mas se nos quisermos agarrar à virtual - deve saber do que estou a falar - e começar a fazer “este menos dois pontos, este menos dois pontos, este mais dois pontos e este mais dois pontos”, vai ver que há uma diferença fundamental. A real é a real, mas enquanto líder de um grupo tenho de me agarrar também à virtual, e ela é também uma motivação para nós porque sabemos perfeitamente o que tem acontecido.»