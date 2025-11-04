José Mourinho, treinador do Benfica, fez nesta terça-feira, no Seixal, a antevisão ao duelo com o Bayer Leverkusen para a Champions, da quarta jornada. O técnico admitiu que a competitividade interna da equipa o «faz pensar muito» e pede um Estádio da Luz ativo no duelo.

Insónias no Benfica Campus

«Insónias? Só ontem, porque os miúdos fizeram barulho às 11 e tal. Ainda estavam a ouvir música e fazer barulho. Insónias não, mas muito trabalho sim. O leque de opções vai-se alargando com a confiança que eles me dão. O jogo que fez o Schjelderup e o Barreiro em Guimarães e o mais do que provável regresso do Dedic... fazem parte de uma equipa que vinha a jogar bem. O aumento das opções fazem-me perder muito tempo a pensar para tentar encontrar o puzzle correto.»

Antevisão ao Bayer Leverkusen após mudança de treinador

«Jogam de forma parecida sob ponto de vista tático, nos desenhos que põem em campo na organização ofensiva. Foram buscar alguns jogadores que são diferentes, mas que foram rendidos por alguns de perfil muito semelhante. Defendem a cinco mas constroem a três, quatro, muita rotação nos jogadores. Têm um atacante físico e rápido, muitos a surgir entre-linhas. É uma equipa difícil, com um início de época complicado. Com a mudança de treinador, demora-se mais algum tempo a encontrar as dinâmicas. E encontraram-se. Este resultado com o Bayern é um pouco descontextualizado porque, primeiro, é o Bayern, e depois repousaram alguns jogadores. Olhando para a tabela, eles precisam de pontos tal como nós. Como costumo dizer, o estádio pode estar cheio de gente que vai ver o jogo, ou que quer jogar o jogo. Se eles quiserem jogar, acho que vamos ganhar.»

Trabalhar sobre vitórias

«O Benfica tem uma cultura de vitória. Não consigo dizer se é melhor trabalhar sobre vitórias, honestamente, porque às vezes as coisas variam. Às vezes um momento de vitórias traz relaxamento. Um momento negativo traz vontade de mudar as coisas. Já passámos pelo momento negativo em Newcastle e a reação foi muito boa, com três vitórias. A Champions é um contexto diferente, mas espero que traga uma equipa confiante, a sentir maior empatia com o esádio e a sentir menos pressão. Os jogadores vão estar à altura. As coisas vão correr bem.»