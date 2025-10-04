Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho teve um momento mais 'quente' com um jornalista quando este disse que o técnico é «caro» para o Benfica.

Salário no Benfica

«Você e alguns dos seus colegas estão doidinhos para saber quanto ganho. Quanto é que você ganha? Não vai dizer? Então não fale do meu. Está a dizer que sou muito caro. É o preço do Ríos, sou eu... Vocês são um bocado obcecados com os números. Não estou a faltar ao respeito, mas há uma curiosidade brutal sobre quanto ganha o vizinho do lado.»

Quando põe o Benfica a ganhar?

«Se calhar começamos a ganhar amanhã! O futebol é assim mesmo, às vezes os resultados são descontextualizados do trabalho que se faz. O que posso garantir é que estamos a trabalhar muito. Não estou preocupado comigo, estou preocupado com eles. Se a vida não é boa quando se perde, imagine-se para quem vive disto, para quem é profissional. O jogador quando perde sente responsabilidades e o treinador também. Você falou do meu currículo, mais importante do que o meu currículo são os meus anos de experiência a ganhar e a perder. Os jogadores merecem felicidade alegria e neste momento não estão a conseguir. Com o Rio Ave sentimos isso, mesmo ganhando ao Gil Vicente continuámos a sentir. Não penso em mim, estou a pensar neles e nos adeptos que amam o clube, que são o verdadeiro clube.»

«Considero-me um grande treinador»

«Não estou a pensar em mim próprio. Considero-me um grande treinador, desculpe a falta de modéstia, que tenho um staff muito bem preparado e estamos a trabalhar muito. Quando começaremos a ver verdadeiros resultados? Se calhar amanhã, mas não podemos prever. Contra o Chelsea o resultado podia ter sido diferente, de acordo com o rendimento da equipa que foi bastante aceitável, mas vamos ver. Trabalhamos a sério.»