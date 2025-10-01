Já é do conhecimento comum - o Benfica tem eleições marcadas para 25 de outubro, com os vários candidatos (seis, após a desistência de Paulo Parreira) a esgrimirem argumentos há já algum tempo. Quem não passa ao lado do ato eleitoral... são os jogadores do Benfica, garante Mourinho.

Após a derrota ante o Chelsea, em Stamford Bridge, José Mourinho falou à estação televisiva TNT Sports, dizendo não só que a equipa inglesa é «melhor do que o FC Porto», como também que as eleições são um fator desestabilizador.

«É um período de grande pressão para os jogadores por causa das eleições, com cinco candidatos, há uma campanha eleitoral a decorrer e os jogadores não conseguem escapar disso. A nível doméstico, eles sentem essa pressão», garantiu.

«Acabei de dizer-lhes que uma derrota é sempre uma derrota, mas há derrotas e derrotas. Esta tem de ser uma base para eles porque tiveram uma exibição estável, não tivemos muitos problemas e podíamos ter saído daqui com um empate», disse ainda o 'Special One'.

O Benfica perdeu com o Chelsea por 1-0, com um auto-golo de Richard Ríos, na segunda jornada da Liga dos Campeões. As águias continuam com zero pontos. Agora, segue-se o FC Porto, no domingo, em jogo para a Liga portuguesa.

