Na reação ao triunfo por 4-0 sobre o Estrela da Amadora, José Mourinho elogiou a prestação de Daniel Banjaqui e Anísio Cabral, ambos com 17 anos, e ambos com impacto direto na vitória.

Análise ao jogo

«Acho que é uma segunda parte muito bem conseguida e uma primeira parte dominadora. Acho que, sem jogar brilhantemente na primeira parte, criámos duas ou três muito boas oportunidades de golo. Principalmente naquela do Aursnes, que era uma posição em que estava muito a favor do golo. Mas depois, na segunda parte, acho que a entrada do Barreiro deu uma outra dinâmica à equipa. Seja na pressão, seja na velocidade das transições. Tivemos o objetivo conseguido que era ganhar. O segundo objetivo que era jogar bem, sem termos feito um jogo deslumbrante acho que fizemos um bom jogo.»

Prestação de Anísio e Banjaqui

«No minuto 84, eu não posso dizer que esperava com certeza, mas posso dizer que esperava, que tanto um [Banjaqui] como o outro [Anísio] tivessem nível para jogar na primeira equipa do Benfica. Obviamente que quis dar descanso a vários jogadores que têm muitos minutos. Só que eu não posso dar a todos, até porque não tenho a segurança de que todos eles tenham entre aspas, réplicas. No caso do Banjaqui eu sabia perfeitamente que a resposta ia ser boa. Que podia haver de um ou outro erro. Mas sabia que a resposta ia ser muito boa. Sabia que o jogo nos ia dar um jogo ofensivo, que nos ia dar cruzamentos. Que nos ia dar também muita velocidade. E o Anísio não me surpreendeu, nem a mim, nem a nenhum dos jogadores da primeira equipa. Que tiveram, nestes últimos dois dias, treinos com ele, não foi surpresa para ninguém.»

Golo de Anísio ao minuto 84

«Estou mesmo muito contente pelos dois. E nesse minuto 84 eu não fazia, obviamente, a mínima ideia que o Sr. Eusébio fazia hoje 84 anos. Mas fico super feliz pelos dois miúdos.»