José Mourinho, treinador do Benfica, lamentou o erro de Enzo Barrenechea no golo do Sporting, durante o Dérbi Eterno desta sexta-feira (1-1), em conferência de imprensa.

«Começámos mal e o Sporting começou bem. Marcámos um autogolo, o golo do Suárez é na verdade um autogolo. O que me chateia de sobremaneira. Trabalhámos isso, nada de triângulos em zona baixa, entre guarda-redes e médio. Primeiro pontapé de baliza, tivemos auto-golo. Tivemos um período em que tivemos mal. Voltamos a ter dificuldades com bola. Depois há reação, há golo. Na segunda parte fomos mais fortes, dominadores. Não tivemos situações de perigo na nossa área. Tivemos um único pontapé de canto ao minuto 90 e qualquer coisa. Dominámos. Obviamente que não íamos ter cinco ou seis oportunidades de golo, mas normalmente a cabeçada do Ríos é golo. Foi o Luis Suárez que tirou. O Ivanovic entra para esticar e atacar a profundidade, fresco. Ficámos com menos um e o jogo teve outro cariz.»