O treinador do Benfica, José Mourinho, lançou na manhã deste sábado o jogo ante o Moreirense, da 14.ª jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo, em Moreira de Cónegos. Declarações à BTV, dado que não houve a habitual conferência de imprensa de antevisão:

Que jogo espera, num estádio em que o Benfica venceu uma vez nos últimos cinco jogos:

«Tiveram um início de campeonato muito forte, não só em casa, mas também fora, é uma equipa que joga bem, que tem muita gente experiente. Sabem como jogar este tipo de jogos, é um campo difícil por diferentes circunstâncias, uma equipa bem treinada por um jovem treinador que está a fazer uma boa carreira, mas nós precisamos de ganhar e temos de ir com esse objetivo.»

«Corremos muitos quilómetros na passada quarta-feira. Não só os quilómetros que corremos, mas também o desgaste emocional, a pressão inerente ao jogo, a concentração necessária durante o mesmo. Mas temos de vir com a vitória no pensamento, já tivemos jogos fora de natureza similar: com o Nacional, em Guimarães… e conseguimos. Vamos com essa intenção.»

O que vai ser possível transportar do jogo com o Nápoles para este:

«Espero que consigamos transportar a vontade, a concentração, a motivação e responsabilidade. Penso que é fundamental, porque depois, ao nível do jogo, da essência e da natureza do jogo, são coisas diferentes. Mas, quem joga como já o fez, quem já teve muita coisa positiva ao longo destas semanas… Não com a mesma consistência e brilhantismo, mas fizemos coisas muito boas com o Nacional, um grande jogo com o Sporting e um grande jogo com o Bayer Leverkusen que poderia ser parecido com o do Nápoles, mas infelizmente não marcámos. Fizemos uma boa segunda parte em Guimarães, mas este último jogo com o Nápoles foi conseguido do primeiro ao último minuto.»